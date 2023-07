Fãs de Sinéad O’Connor cantam ‘Nothing Compares 2 U’ em praça de Dublin

Cerca de uma centena de fãs juntou-se na Praça Barnardo, no exterior da Câmara Municipal de Dublin, na Irlanda, numa homenagem emocionada a Sinéad O'Connor, que morreu no passado dia 26 de julho, aos 56 anos.

A iniciativa foi organizada pelo grupo feminista e socialista, Rosa, e consistiu em cantar ‘Nothing Compares 2 U’, canção escrita por Prince e ‘encarnada’ por Sinéad O'Connor em 1990.

Citada pelo “NME”, Ruth Coppinger, ativista daquele grupo e antigo membro do parlamento irlandês, recordou Sinéad O'Connor como dona de “uma voz excecional e única, que vai do sussurro ao grito numa só frase. A sua arte não pode ser separada do seu ativismo - ambos eram essenciais um para o outro. A sua integridade artística e o seu sentido de justiça derivavam o seu próprio sentido de injustiça”, acrescentou.