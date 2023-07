Peter Gabriel recorda Sinéad O’Connor, com quem namorou: “O caminho que ela escolheu foi difícil, mas a cada curva mostrava a sua coragem”

Peter Gabriel recordou Sinéad O'Connor, falecida na passada semana aos 56 anos.

O músico, que colaborou com a artista irlandesa e com quem manteve uma relação amorosa entre o final dos anos 80 e início dos 90 (que acabaria por inspirar a canção ‘Thank You For Hearing Me’), referiu-se à irlandesa como “um talento extraordinário”.

“Ela deixava-nos emocionados, com uma sinceridade e uma paixão que as pessoas reconheciam”, escreveu. “O caminho que ela escolheu foi sempre difícil e intransigente, mas a cada curva ela mostrava a coragem de que era feita. Tenho a sorte de ter podido trabalhar com ela”.

Veja a publicação: