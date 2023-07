Foo Fighters e Alanis Morissette juntam-se para homenagear Sinéad O’Connor: “Uma mulher inteligente, muito à frente do seu tempo”

Alanis Morissette juntou-se em palco aos Foo Fighters para uma versão de ‘Mandinka’, canção que Sinéad O'Connor gravou para o álbum de estreia, “The Lion and the Cobra”, lançado em 1987.

A homenagem à artista irlandesa, falecida esta semana aos 56 anos, teve lugar este sábado no concerto da banda norte-americana no festival Fuji Rock, no Japão. Morissette também fez parte do ‘elenco’ do dia do festival realizado no resort de esqui de Yuzawa.

“[Esta canção] homenageia uma mulher linda, extremamente inteligente e empática, muito à frente do seu tempo, que já não está connosco”, afirmou Alanis.