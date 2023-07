Os fãs de Taylor Swift provocaram terramoto nos concertos em Seattle: 2.3 na escala de Richter

A presença de Taylor Swift em Seattle causou um pequeno terramoto, revelou uma professora de Geologia da Western Washington University.

Segundo Jackie Caplan-Auerbach, citado pela CNN, os fãs de Taylor Swift que marcaram presença nos dois concertos que a artista deu no Lumen Field dançaram tanto e com tanta força que geraram ondas sísmicas equivalentes a um valor de 2.3 na escala de Richter.

“A música, as colunas, a batida… Toda essa energia pode entrar no solo e abaná-lo”, explicou. A própria Swift elogiou a energia dos seus fãs em Seattle, escrevendo no Instagram, após os concertos: “Obrigado por tudo, pelo apoio, pela gritaria, pelos saltos, por cantarem a plenos pulmões".

Recorde-se que Taylor Swift virá a Portugal a 24 e 25 de maio de 2024, para dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, com primeira parte a cargo dos Paramore.