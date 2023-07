Drake comprou o anel em forma de coroa que Tupac usou na sua última atuação

Drake comprou um anel de ouro, com rubis e diamantes, que Tupac usou no seu último concerto de sempre, na edição de 1996 dos MTV Video Music Awards.

O anel torna-se, assim, no objeto hip-hop mais caro de sempre. Foi desenhado pelo próprio Tupac, antes de morrer: “é um dos produtos finais da sua energia criativa inesgotável”, anunciou a leiloeira Sotheby's.

Há muito que Drake é colecionador de objetos relacionados com a história do hip-hop - e também de joalharia, tendo criado, no ano passado, um colar feito a partir de 42 anéis de noivado.