Taylor Swift em Portugal: mais bilhetes disponibilizados hoje

Terão sido disponibilizados, esta quinta-feira, mais bilhetes para os concertos de Taylor Swift no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de maio de 2024.

A mensagem foi enviada pela Seet Tickets a quem se registou na pré-venda e recebeu códigos para aquisição de bilhetes, mas acabou por não consumar a compra.

Os bilhetes adicionais serão vendidos por ordem de chegada ao site de compra. Cada código dá direito a comprar um máximo de quatro bilhetes.

De acordo com a See Tickets, que cita informação que recebeu da Last Tour (organizadora dos concertos), os bilhetes são para “Front Stage Palco Direito”, “Relvado de Acesso Geral” e “Bancada Piso 0”.

Ainda há, também, pacotes VIP para os primeiros concertos de sempre de Taylor Swift em Portugal, a 24 e 25 de maio de 2024.