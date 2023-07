Pink e Brandi Carlile homenageiam Sinéad O’Connor com versão de ‘Nothing Compares 2 U’

Pink e Brandi Carlile homenagearam Sinéad O'Connor em palco, poucas horas após a notícia da morte da artista irlandesa.

Em Cincinnati, no Ohio (EUA), esta quarta-feira, Pink parou o espetáculo por momentos, para lembrar o impacto que Sinéad teve na sua própria carreira.

“Quando eu era menina, costumava ir com a minha mãe ao Ocean City Boardwalk, em Atlantic City, dez dólares na mão, e gravava uma maquete”, começou por dizer. “Gravava uma cassete, e imaginava que era a minha ‘demo’ para a editora. E as canções eram invariavelmente a ‘Greatest Love Of All’, da Whitney Houston, ou a ‘Nothing Compares 2 U’, da Sinéad O'Connor. Em honra da Sinéad, convidei a minha amiga Brandi Carlile a vir ao palco cantar esta canção comigo”.

Veja o vídeo da atuação: