Sinéad O’Connor: “A lua mais bonita que vi na vida foi em Portugal. Estava tão perto que parecia que bastava esticar a mão para a agarrar”

Na entrevista que deu à BLITZ no outono de 2020, Sinéad O'Connor despedia-se confessando vontade de voltar a Portugal. Não recordou o concerto de 25 de junho de 1995, no Coliseu dos Recreios, mas contou ao jornalista Mário Rui Vieira que passou pelo nosso país com Peter Gabriel, “quando fazia coros para ele” (o ex-Genesis e O'Connor tiveram uma relação entre 1992 e 1993), ainda que ambos não tenham atuado juntos por cá.

Vívidas eram as memórias do céu português. “A lua mais bonita que vi na vida foi em Portugal. Estava tão grande e tão perto da terra que parecia que bastava esticares a mão para a agarrares. Tenho um grande amigo que vive aí. Está sempre a convidar-me, mas ainda não consegui ir. O problema é que se vou e me apaixono depois já não me venho embora. Acho que os meus filhos iam ficar chateados”.

Sinéad O'Connor faleceu aos 56 anos, tendo a sua morte sido comunicada esta quarta-feira. Em 2020, quando tornou pública a sua versão da canção tradicional ‘Trouble of the World’, celebrizada pela cantora gospel norte-americana Mahalia Jackson no final da década de 50, falava à BLITZ sobre como é ser mulher no século XXI, a crise da democracia e aquele momento icónico, no ano de 1992, em que rasgou a fotografia do Papa João Paulo XII na televisão.

(Re)leia a entrevista, na íntegra.