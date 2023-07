Monólogo de America Ferrera no filme “Barbie” levou 50 ‘takes’ até ficar pronto: leia-o na íntegra

A versão final vista no filme poderia, ainda assim, ter sido diferente. “Houve takes mais raivosos, houve uns com gargalhadas. À medida que gravávamos, ele ia descobrindo a sua forma”, afirmou.

“Pareceram 500 takes , mas foram entre 30 a 50”, garantiu. “No final, a Ariana [Greenblatt, atriz com quem contracena no filme] recitou-me o monólogo inteiro, porque o tinha memorizado de tantas vezes que o gravei”.

“Funcionava no papel, e eu quis que a audiência sentisse isso ao interpretá-lo”, disse. “Queria que a tocasse como me tocou quando li aquelas palavras”. Em “Barbie”, America Ferrera desempenha o papel de Gloria, uma funcionária da Mattel, a empresa criadora da boneca Barbie, que ajuda a dita no mundo real.

Leia-o na íntegra:

“É literalmente impossível ser mulher. Somos tão bonitas, e tão inteligentes, e fico desolada por acharmos sempre que não somos suficientemente boas. Temos de ser sempre extraordinárias mas, por alguma razão, estamos sempre a fazer alguma coisa mal.”



“Tens de ser magra, mas não demasiado magra. E não podes dizer que queres ser magra. Tens de dizer que queres ser saudável - mas também tens de ser magra. Tens de ter dinheiro, mas não podes pedir dinheiro, pois é rude. Tens de ser uma líder, mas não podes ser má. Tens de mandar nos outros, mas não podes esmagar as suas ideias. Deves adorar ser mãe, mas não fales dos teus miúdos a toda a hora. Tens de ter uma carreira e, ao mesmo tempo, tens de olhar pelas outras pessoas. Tens de responder pelo mau comportamento dos homens, o que é uma loucura, mas se falares disso, acusam-te de te estares a queixar. Esperam que te ponhas bonita para os homens, mas não demasiado bonita, ou estarás a tentá-los, ou a ameaçar as outras mulheres, de quem deves ser uma irmã.”

“Mas destaca-te sempre e mostra-te sempre grata. Mas nunca te esqueças que o sistema está viciado. Arranja maneira de reconhecer isso, mas sem nunca deixares de mostrar gratidão. Nunca podes envelhecer, nem ser ríspida, nem exibir-te, nem ser egoísta, nem ir abaixo, nem falhar, nem mostrar medo, nem perder o controlo.”

"É tão complicado! É tão contraditório e ninguém te dá uma medalha nem te agradece! E, no final de contas, não só estás a fazer tudo mal, como a culpa é toda tua."

“Estou tão cansada de me ver a mim mesma e a todas as outras mulheres a esforçarem-se para que as pessoas gostem de nós. E se isso tudo também é verdade para uma boneca que se limita a representar as mulheres, então não sei.”