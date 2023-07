Adolfo Luxúria Canibal: “Há bandas que passam a vida inativas, mas só porque surgiram há 30 anos parece que têm 30 anos. Não têm”

Convidado do podcast Posto Emissor esta semana, Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta, comentou alguns temas da semana, como o regresso aos discos dos Blur - que, ao contrário de outras bandas, acompanharam o regresso aos palcos com a gravação de novos álbuns ("The Magic Whip", de 2015, e “The Ballad of Darren”, lançado na semana passada).



“Acho interessante que façam coisas novas, é o que dá prazer. A maior parte dos comebacks tem a ver com questões económicas e aproveitamentos. E [as bandas] já estão tão afastadas do que se passa que já nem conseguem fazer música nova, ou quando conseguem é assustador.”



“Há bandas que passam boa parte da sua vida inativas, mas só porque surgiram há 30 anos, parece que têm 30 anos. Não têm”, critica ainda o vocalista dos Mão Morta.



Ouça a resposta completa à 1 hora, 5 minutos e 14 segundos.