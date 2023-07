A última aparição pública de Sinéad O’Connor

A últimas imagens de Sinéad O'Connor mostram a cantora irlandesa, falecida aos 56 anos, sorridente na cerimónia do RTÉ Choice Music Prize, em Dublin.

A 9 de março deste ano, O'Connor recebeu na televisão pública irlandesa o prémio de Melhor Álbum Irlandês Clássico, galardão que premeia discos importantes para a história da música da Irlanda, independentemente da data de edição. A artista foi distinguida pelo seu segundo álbum, “I Do Not Want What I Haven't Got”, de 1990, berço do êxito ‘Nothing Compares 2 U’.

Dedicou o prémio a “todo e qualquer membro da comunidade de refugiados da Irlanda”. “Vocês são muito bem-vindos na Irlanda. Adoro-vos e desejo-vos felicidades”, afirmou no discurso de agradecimento.