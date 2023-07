5 mil pessoas terão ido ao Rock in Rio Febras, mas o nome do festival vai mesmo ser outro

A organização do Rock in Rio Febras estimou hoje que cerca de cinco mil pessoas passaram pelo festival, que se realizou no sábado, na freguesia de Briteiros São Salvador, em Guimarães, fazendo um balanço muito positivo.

Em declarações à agência Lusa, Vasco Marques, presidente da Casa do Povo de Briteiros, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que organiza o evento, explicou que, ao longo de todo o dia, passaram pelo recinto à volta de cinco mil pessoas, acrescentando que o pico de afluência se verificou pelas 22:00, hora a que estariam no local entre 3.600 a 3.700 festivaleiros.

Dos quatro mil passes ‘online’ gratuitos que esgotaram em poucas horas, Vasco Marques adiantou que 85% dessas reservas foram trocadas no local por pulseiras, mas, sublinhou, sem bilhete apareceu mais de um milhar de pessoas para assistir ao festival que atingiu dimensão nacional após o Rock in Rio Lisboa notificar o Rock in Rio Febras para mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal.

Segundo o presidente da Casa do Povo de Briteiros, a organização foi controlando as entradas e as saídas do recinto e, assim que verificava que era possível, entregava pulseiras àqueles sem a reserva ‘online’, permitindo-lhes assim o acesso ao recinto.