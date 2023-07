Os Coldplay continuam a marcar concertos para a Europa em 2024: já são 23

São já 23 os concertos marcados pelos Coldplay para a Europa em 2024. Depois de uma digressão que os trouxe a Portugal pela primeira vez em mais de dez anos (quatro concertos em Coimbra no passado mês de maio), e que também passou por Espanha, Reino Unido, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, o grupo inglês tem agora uma nova ‘tour’ em vista no velho continente.

Com a primeira data a 8 de junho de 2024 no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, a banda de Chris Martin segue depois, até ao fim desse mês, para a Roménia (Bucareste, dois concertos), Hungria (Budapeste, um) e França (Lyon, três). Julho vê-os de volta a Itália, desta vez ao Estádio Olímpico de Roma, onde já estão agendados quatro concertos. Alemanha (Düsseldorf, dois) e Finlândia (Helsínquia, três) fecham o mês. Agosto, por seu turno, começa a 15 com dose (por enquanto) dupla em Munique, na Alemanha, e outros tantos no Ernst-Happel, em Viena (Áustria), a que se seguem três concertos confirmados no Croke Park, em Dublin (Alemanha), o último dos quais no primeiro dia de setembro de 2024.