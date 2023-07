Dino D’Santiago: “São milhares os corpos asiáticos que ‘desaguam’ na nossa costa alentejana. Acabam traficados”

Dino D'Santiago insurgiu-se, nas redes sociais, contra o que designa de “tráfico humano e neo-escravatura em pleno século XXI”. O músico atuou recentemente na FACECO (Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira), em São Teotónio (Odemira), e conviveu com imigrantes que ali residem para trabalhar nas campanhas agrícolas.

“São milhares os corpos asiáticos que ‘desaguam’ na nossa costa Alentejana, na sua grande maioria oriundos da Índia, Bangladesh e Nepal”, escreveu nas redes sociais. “Saem dos seus países com a crença de um ‘sonho europeu’, mas acabam por ser explorados, traficados e reduzidos a uma condição sub-humana, queimando todos os sonhos nas estufas e explorações agrícolas um pouco por todo o Alentejo, especialmente no Sudoeste”.

“Recebem perto de 4€ por hora, chegam a viver 20 num apartamento T2, pagando cerca de 125€ por pessoa, transformando essas casas em autênticas ‘senzalas’ legalizadas, onde as reais causas da exploração de seres humanos se baseiam na ganância desmedida, na procura do lucro fácil e no racismo”, continuou.



“Ontem, quando subi ao palco da FACECO, em São Teotónio, apercebi-me que nunca tive uma representação maior do que é este novo Portugal. Desta vez a ‘roda Kriola’ juntou nepaleses a brasileiros, indianos a portugueses, bangladexenses a cabo-verdianos e guineenses, ou romenos a moldávios. Toda a gente a dançar ao som da clave africana que nos une”.



"No final, algumas dezenas de pessoas ficaram para um abraço acompanhado de uma fotografia, e reparei neste grupo que ia deixando toda a gente passar à sua frente, como que dizendo ‘ainda não é a nossa vez’. Quando chegaram, abraçaram-me e agradeceram pela alegria que sentiram quando dediquei o concerto às suas jornadas pelo ‘pesadelo’ Europeu. Agradeceram a Portugal por recebê-los e têm esperança que no final, irá dar 'tudo certo' .Que assim seja", rematou.