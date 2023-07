Nelly Furtado esteve em Lisboa e foi ver concerto de Ana Moura

Nelly Furtado esteve de visita a Portugal esta semana, aproveitando para ver o concerto de Ana Moura no Arraial Triste, em Alcântara, no passado dia 20.

Nas ‘stories’ de Instagram, a artista luso-descendente partilhou algumas imagens desse encontro, bem como um vídeo de Ana Moura a dançar com Pedro Mafama, companheiro da fadista.

Na sua passagem pelo nosso país, a voz de êxitos como ‘I’m Like a Bird', ‘Maneater’ e ‘Força’ divulgou imagens do Terreiro do Paço, também na capital, e uma ‘selfie’ com o músico e produtor Branko.