A reação de Lars Ulrich ao destruir uma tarola durante um concerto dos Metallica

Foi divulgado um vídeo do concerto dos Metallica no festival Download, no Reino Unido, que mostra a reação do baterista Lars Ulrich após ter partido uma tarola ao interpretar ‘Master of Puppets’.

O concerto teve lugar no dia 8 de junho, e foi um de dois espetáculos que os Metallica deram no festival. No vídeo, é possível ver Ulrich, com cara de poucos amigos, a chamar rapidamente o seu técnico para que proceda à substituição da tarola - sem deixar de tocar.

Veja aqui: