Depois de uma estreia acidentada, o festival Primavera Sound Madrid não vai regressar

A organização do festival Primavera Sound anunciou que não irá fazer uma edição em Madrid, em 2024. Este ano, o festival teve a sua primeira edição de sempre na capital espanhola, que partilhava cartaz com a homóloga de Barcelona.

Porém, o Primavera Sound Madrid ficou marcado por vários problemas, tendo tido de cancelar o primeiro dia de espetáculos - em que atuariam os Blur e Halsey - devido a condições meteorológicas adversas e problemas logísticos que impediram o festival de começar a tempo. O recinto, a mesma Ciudad del Rock construída para receber o Rock in Rio Madrid em 2008, localiza-se a cerca de 40 quilómetros da capital espanhola, em Arganda del Rey. Nos dias em que se realizou, o festival recebeu 45 mil pessoas por dia num recinto com capacidade para acolher 85 mil, segundo a imprensa espanhola.

Em comunicado, a diretora do Primavera Sound Madrid, Almudena Heredero, afirmou que “apesar de a cidade e a região de Madrid nos terem acolhido de braços abertos, as dificuldades externas que o festival teve que enfrentar nos últimos dias de pré-produção deram origem a um dos eventos mais complicados com que o Primavera Sound já se deparou”.

“A caminho de 2024, a cidade não tem um local capaz de acolher um evento desta magnitude e formato”, continuou. “Como tal, ainda que a avaliação do festival, a nível musical, tenha sido mais que satisfatória, as expetativas que tivemos não foram cumpridas”.

A edição de 2024 do Primavera Sound Barcelona mantém-se, realizando-se de 30 de maio a 1 de junho. O festival regressa ao Porto de 7 a 9 de junho.