Coldplay continuam digressão em 2024: estes são os novos concertos na Europa

Os Coldplay acrescentaram mais 16 datas à sua digressão europeia. A banda voltará a pisar os palcos do “velho continente” a partir de junho de 2024.

A digressão “Music of the Spheres” irá passar, agora, por cidades como Lyon, Roma e Budapeste, onde os Coldplay não tocam desde 2008. Os britânicos atuarão ainda, e pela primeira vez, na Grécia, Roménia e Finlândia.

Esta nova etapa terá início a 8 de junho, em Atenas, e termina a 30 de agosto, em Dublin, Irlanda. Os bilhetes serão disponibilizados, em regime de pré-venda, na próxima terça-feira.

Recorde-se que a digressão “Music of the Spheres” passou por Portugal em maio, com quatro concertos em Coimbra.

Junho 2024

8: Atenas – Olympic Stadium

12: Bucareste – Arena Națională

16: Budapeste – Puskás Aréna

22: Lyon – Groupama Stadium

23: Lyon – Groupama Stadium

Julho 2024

12: Roma – Stadio Olimpico

13: Roma – Stadio Olimpico

20: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

28: Helsínquia – Olympiastadion

Agosto 2024

15: Munique – Olympiastadion

17: Munique – Olympiastadion

21: Viena – Ernst-Happel-Stadion

22: Viena – Ernst-Happel-Stadion

29: Dublin – Croke Park

30: Dublin – Croke Park