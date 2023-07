Manifestação em defesa do Centro Comercial STOP marcada para segunda-feira no Porto

Com o mote “Cultura não se Cala”, a concentração começa às 15h, frente à Câmara Municipal do Porto. Às 19h30, haverá uma marcha até ao STOP, na Rua do Heroísmo.

Na sequência do encerramento dos espaços do Centro Comercial STOP, no Porto, usados como salas de ensaio e estúdios de gravação pelos músicos da cidade, foi anunciada uma manifestação para a próxima segunda-feira, 24 de julho.

A decisão da Câmara Municipal do Porto, que ordenou o encerramento de mais de 100 lojas do STOP, justificando a ação com a falta de licenças de utilização e de condições de segurança, tem sido contestada por numerosos músicos, que têm usado as redes sociais e as páginas da imprensa para manifestarem a sua opinião.

No Posto Emissor, podcast da BLITZ, Adolfo Luxúria Canibal, dos Mão Morta, comparou o fecho daquele espaço “à destruição do Coliseu ou do Mosteiro de Aljubarrota”.