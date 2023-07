Morte de Jane Birkin: casa da cantora foi alvo de tentativa de arrombamento

“Já conseguia andar de novo, estava motivada para reagendar as suas datas no Olympia e tinha decidido recuperar a sua independência. A sua primeira noite sozinha foi a sua última. Ela assim o decidiu”, remataram.

No domingo, as filhas mais novas de Birkin, Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, emitiram um comunicado acerca da morte da mãe.

Na véspera, três outros indivíduos foram afastados pelos vizinhos quando tentavam entrar no local. Não se sabe se os dois incidentes estão relacionados.

Uma amiga da atriz e cantora, que se encontrava na casa, ouviu alguns ruídos por volta das 4h da manhã. Chamadas ao local, as autoridades policiais depararam-se com pedaços de madeira pelo chão e marcas na porta da casa.

A casa de Jane Birkin, encontrada sem vida em sua casa, no passado domingo, foi alvo de uma tentativa de arrombamento, noticia a imprensa francesa.

Esta última frase, ambígua, pode dar a entender que a cantora e atriz teria decidido suicidar-se. De acordo com a estação de rádio francesa Europe 1, que cita “pessoas próximas” de Birkin, tal não aconteceu, não havendo portanto “qualquer subentendido” no final do comunicado. A artista, que foi encontrada sem vida na sua casa de Paris, terá falecido de causas naturais.