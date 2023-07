Milhares esperam por Harry Styles em Algés, entre o entusiasmo e a indignação: “Chegámos na quinta, este é o décimo concerto a que vamos”

As portas só abrem às 18h, mas centenas de fãs aguardam já a sua vez de entrarem no concerto de Harry Styles, a estrela britânica que, depois do concerto do ano passado na Altice Arena, em Lisboa, atua esta terça-feira no Passeio Marítimo de Algés. Nalguns casos, os admiradores encontram-se à porta do recinto desde passada quinta-feira, ou seja, há cinco dias.

A SIC reportou em direto, falando com duas fãs que mostraram a sua indignação com o que consideram ser a desorganização da promotora do espetáculo. A falta de sombras e o facto de “apenas três pessoas” estarem a distribuir garrafas de água são algumas das críticas que fazem. Veja aqui: