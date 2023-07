David Bruno: “Numa bomba de gasolina em Fernão Ferro, uma miúda vira-se e diz-nos: ‘esses calções devem valer 300 euros’. Senti-me em casa”

David Bruno é o convidado desta semana do Posto Emissor. No podcast da BLITZ, o autor de canções como ‘Inatel’ e ‘Festa da Espuma’, e álbuns como “O Último Tango em Mafamude” (refletindo a sua vivência de Gaia), define a sua abordagem lírica como um retrato do “suburbanismo à portuguesa”, dando como exemplo as experiências vividas em bombas de gasolina.

"Numa bomba em Fernão Ferro, senti-me completamente em casa. Estava lá uma rapariga a dizer que estava de folga, que trabalhava numa loja de roupa de marca, vira-se para um amigo meu e diz-lhe assim: ‘esses calções e essa t-shirt devem valer 300 euros’. Não o conhecia de lado nenhum! Depois veio um rapaz e diz: ‘sabem qual é a minha banda favorita? É Gojira. Olhem eu a tocar’. E mostrou uns vídeos dele a fazer covers de Gojira em violino. ‘Twilight zone’, mas senti-me em Gaia.”

Ouça a resposta completa a partir dos 16 minutos e 52 segundos:

David Bruno vai atuar a 7 de setembro no Coliseu do Porto, num concerto de despedida, “pelo menos durante os tempos mais próximos”.