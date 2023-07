Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, filhas de Jane Birkin, emitem comunicado sobre morte da mãe: “A sua primeira noite sozinha foi a última”

“Já conseguia andar de novo, estava motivada para reagendar as suas datas no Olympia e tinha decidido recuperar a sua independência. A sua primeira noite sozinha foi a sua última. Ela assim o decidiu”, rematam.

Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, as filhas mais novas de Jane Birkin, emitiram um comunicado sobre a morte da mãe, no passado domingo, aos 76 anos.

Esta última frase, ambígua, pode dar a entender que a cantora e atriz teria decidido suicidar-se. De acordo com a estação de rádio francesa Europe 1, que cita “pessoas próximas” de Birkin, tal não aconteceu, não havendo portanto “qualquer subentendido” no final do comunicado. A artista, que foi encontrada sem vida na sua casa de Paris, terá falecido de causas naturais.

Charlotte e Lou são filhas de pais diferentes: Serge Gainsbourg e o realizador Jacques Doillon, respetivamente. A filha mais velha de Jane Birkin, Kate, fruto da relação com o maestro e compositor John Barry, faleceu em 2013.