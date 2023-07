David Bruno: “A maior parte dos meus fãs é de Lisboa. Talvez pela forma como ‘vendo’ Gaia, veem isto como uma coisa muito exótica”

David Bruno é o convidado desta semana do podcast Posto Emissor. O autor de canções como ‘Inatel’ e ‘Festa da Espuma’, e álbuns como “O Último Tango em Mafamude” (refletindo a sua vivência de Gaia), aborda a forma como a sua música é entendida e assimilada no resto do país.

O artista, que em setembro juntará todos os artistas com quem colaborou num concerto no Coliseu do Porto, afirma: “A maior percentagem dos meus fãs é de Lisboa. É o que dizem o Spotify, os números, as compras, etc. Talvez pela forma como eu ‘vendo’ Gaia, as pessoas veem isto como uma coisa muito exótica”.

“Hoje em dia, é mais fácil fazeres-te ver nos outros lados sendo genuíno e mostrando a tua cultura, que é uma coisa sobre a qual falas com propriedade, do que encontrar uma narrativa muito complexa. Esse é um dos motivos pelos quais tanta gente se identifica com a minha música, apesar de não conhecer os sítios sobre os quais estou a falar”, considera.

Ouça a resposta completa a partir dos 18 minutos e 20 segundos: