Steve Lacy no Super Bock Super Rock: não é Prince quem quer

Quando, há exatamente um ano, o californiano Steve Lacy editou “Gemini Rights”, o seu segundo álbum em nome próprio, depois de se dar a conhecer como guitarrista dos californianos The Internet, poucos imaginariam que se tornaria um caso sério de sucesso com ‘Bad Habit’, balada psicadélica que, de forma altamente improvável, impulsionada pela sua popularidade no TikTok, escalaria até ao primeiro lugar da sempre concorrida tabela de singles norte-americana. “Hoje é o aniversário de um ano do meu álbum ‘Gemini Rights’, que foi galardoado com um Grammy”, esclareceu o músico a dado momento do seu concerto de estreia em Portugal, como cabeça-de-cartaz do último dia do festival Super Bock Super Rock, “tanto pode acontecer num ano”. Pouco depois, voltando a chamar à atenção para a efeméride, ouviria, sem perceber o que se estava a passar, o público a cantar os parabéns ao álbum: “Fixe. Não sei o que isso era, mas obrigado por cantarem”.