Harry Styles no regresso a Portugal: porque é que toda a gente gosta dele?

Os fãs devem um sentido agradecimento à mãe de Harry Styles. Não fosse pelo incentivo de Anne e talvez Harry nunca se tivesse inscrito no programa de televisão “The X Factor”. Logo, nunca teria conhecido Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson, formado com eles uma das bandas — vá lá, boy bands — mais populares de sempre, One Direction, separando-se cinco anos mais tarde e enveredando por uma carreira a solo que já lhe rendeu três discos multiplatinados, os elogios da crítica e uma batelada de distinções.

E, se nada disso tivesse acontecido, muito provavelmente Harry Styles não estaria a caminho de Lisboa, onde, na próxima terça-feira vai dar o penúltimo concerto da digressão “Love on Tour”, monumental empreitada que começou a 4 de setembro de 2021 em Las Vegas e que vai terminar a 22 de julho de 2023 — 169 concertos depois — na cidade italiana de Reggio Emilia. Os bilhetes para o Passeio Marítimo de Algés, com capacidade para mais de 50 mil pessoas, a preços entre os 80 e os 149 euros, já estão há muito esgotados.