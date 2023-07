David Bruno: “Sei que muitos pensam que a minha música é uma caricatura, mas eu não invento histórias da carochinha. São coisas que existem”

David Bruno é o convidado desta semana do podcast Posto Emissor. O autor de canções como ‘Inatel’ e ‘N Gosto k Me Mentem’, que em setembro juntará todos os artistas com quem colaborou num concerto no Coliseu do Porto, define a sua abordagem à música, passível de ser considerada humorística.

O músico de Gaia garante: “Nunca na minha vida pretendi fazer caricaturas nem rir-me [às custas de alguém]. Quando estou a criar, faço-o de forma respeitosa e honesta. Isso passa para as pessoas.” “Sei que muita gente pensa que a minha música é uma caricatura, mas eu não invento histórias da carochinha. São coisas que existem”, realça.

Ouça a resposta completa a partir dos 13 minutos e 2 segundos: