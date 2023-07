Cláudia Pascoal chamou Marante ao palco no festival MEO Marés Vivas: veja o vídeo

Cláudia Pascoal atuou este sábado no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. Foi o primeiro concerto da artista num palco principal de um festival português.

Perto do final do espetáculo, Cláudia Pascoal chamou ao palco Marante, para interpretar ‘Onde Vais Amanhã’, dueto com o cantor popular que consta de “!!”, o segundo álbum da artista, e ‘Bela Portuguesa’, êxito de Marante popularizado no seu Agrupamento Musical Diapasão.

“Sou muito, muito fã e ele prescindiu do seu dia de aniversário para estar aqui connosco”, afirmou. Veja o vídeo desse momento: