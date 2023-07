Chico da Tina no Super Bock Super Rock: isto é ‘trap’ com rojões, falta de ar e comichão, uma festa de verão

Rita Carmo

Com fãs tão jovens como a pequena Clara, de 7 anos, e uma extensa comitiva composta por colaboradores que são também fãs, o minhoto Chico da Tina aterrou no Super Bock Super Rock, sem medos, à mesma hora do cabeça de cartaz do dia. Estivemos numa festa à parte com barcos insufláveis, bolas de futebol gigantes e bailarico: “Somos amigos que ainda não nos conhecemos”