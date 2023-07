Uma fã deu o nome de Axl Rose ao seu filho. Axl Rose reagiu

Os Guns N' Roses atuaram em Roma no passado dia 8 de julho, com Axl Rose a aproveitar, antes do concerto, para conhecer alguns fãs.

Uma delas, ao pedir um autógrafo ao músico, explicou-lhe que o seu filho foi batizado com o nome de Axl, levando o original a dar-lhe um enorme abraço. “Adoro-te desde 1987”, confidenciou a mulher.

O vídeo do momento foi, posteriormente, partilhado no Reddit. Veja-o seguindo este link.