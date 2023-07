David Bruno: “A música portuguesa é como a nossa comida, para quem está de fora. Uma foto de um cozido à portuguesa parece um atropelamento”

David Bruno é o convidado desta semana do podcast Posto Emissor. O autor de canções como ‘Inatel’ e ‘Bebe e Dorme’, habitual ‘cronista’ dos hábitos nacionais, discorre sobre o concerto-comemoração que dará no Coliseu do Porto a 7 de setembro e aborda também a questão da ‘internacionalização’ da música portuguesa.

Para o artista de Gaia, os portugueses são “talentosos em fazer coisas boas com pouco”. “Porém, não conseguimos exportar a música portuguesa. Não há investimento a sério”, considera. “Fazendo um paralelismo, a música portuguesa é como a comida portuguesa, para quem está de fora. Se trouxeres um turista a Portugal, mostras-lhe fotos de um cozido à portuguesa e parece o atropelamento de um animal na auto-estrada. Como é que convences alguém a comer uma cabidela? Não é fácil para quem não conhece. Depois de provarem, acham maravilhoso”

Ouça a resposta completa a partir dos 27 minutos e 2 segundos: