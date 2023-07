Super Bock Super Rock: longa se tornou a espera da nação hip-hop pelos Wu-Tang Clan, mas saboroso foi o encontro com os fãs portugueses

Em 30 anos de existência, os Wu-Tang Clan, uma das mais influentes e respeitadas bandas hip-hop, nunca atuaram em Portugal. A espera, que se tornou longa, chegou esta noite ao final, com um concerto que levou muitos aficionados da truque de Nova Iorque até ao Meco. Num início de noite marcado por aguaceiros fracos, os autores de “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, álbum de estreia lançado em 1993 e amplamente recordado neste concerto, mostraram-se coesos e contundentes, mostrando grande quimica entre os seus elementos e também com os fãs, que receberam em braços hinos como 'Wu-Tang Clan Ain't Nuthing ta F' Wit', ‘Bring the Ruckus’ ou ‘C.R.E.A.M.’.