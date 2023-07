Super Bock Super Rock: A lição de dança de Nile Rodgers & Chic trouxe Madonna, Daft Punk, Beyoncé e um convidado dos Wu-Tang Clan no bico

A guitarra de Nile Rodgers é facilmente uma das mais reconhecíveis da história da música. O virtuosismo do músico norte-americano de 70 anos, contudo, não se esgota no instrumento de eleição, com os seus créditos de produção e composição a espraiarem-se por cinco décadas de imaginário pop. Se alguém pode puxar dos galões, esse alguém é, sem dúvida, ele. E fê-lo, sem pruridos, no enérgico e vibrante concerto que deu com os seus históricos Chic no final de tarde deste segundo dia de festival Super Bock Super Rock, sempre com o groove único da sua guitarra a servir de batuta.

Encapsuladas entre o hino funk/disco ‘Le Freak’, com direito a honras de abertura, e uma escapista ‘Good Times’, a encerrar com chave de ouro, estiveram canções que andaram nas bocas do mundo ao longo das últimas décadas, todas com o dedo de Rodgers e celebrizadas por artistas tão díspares quanto Diana Ross, David Bowie, Madonna, Daft Punk ou Beyoncé. Se a sequência inicial, que juntou os clássicos ‘Everybody Dance’, ‘Dance, Dance, Dance (Yowsah, Youwsah, Youwsah)’ e ‘I Want Your Love’ ajudou o público a preparar-se para os 60 minutos que se seguiriam, o desfile de sucessos que se seguiu transformou o recinto da Herdade do Cabeço da Flauta numa pista de dança de grandes dimensões.

“Vocês parecem-me uma plateia que dança. Preparados para se divertirem?’, desafiou Rodgers, vestido de branco dos pés à cabeça, mesmo no início. Entregando o protagonismo, à vez, às duas atuais vocalistas dos Chic e aos restantes músicos da banda, o músico foi ao baú do disco sound resgatar duas canções que coescreveu para Diana Ross, o hino ‘I’m Coming Out’ e uma sedutora ‘Upside Down’, juntando-lhes ainda umas gigantes, e bastante celebradas, ‘He’s the Greatest Dancer’ (samplada por Will Smith em ‘Gettin’ Jiggy Wit It’) e ‘We Are Family’, dos Sister Sledge. “Preciso que me faças um favor, Kimberly. Olha para estas pessoas e mostra-lhes como fazemos as coisas na organização Chic”. Kimberly Davis acatou a ordem e cumpriu, esticando os limites da sua voz rouca e encorpada para o remate final de ‘We Are Family’.

Duvidamos que alguém esperasse cantar o refrão de ‘Like a Virgin’ de Madonna a plenos pulmões no Super Bock Super Rock hoje. Mas foi precisamente isso que aconteceu a muitos dos que se deslocaram ao festival do Meco. “Lá atrás, nos anos 80, trabalhei com uma jovem artista chamada Madonna. Eu queria chamar ao álbum dela ‘Material Girl’, mas ela disse-me para lhe beijar o ‘material ass’ e que o álbum se chamaria ‘Like a Virgin’”. Mostrando a importância dessas canções no seu percurso (e que, talvez, continue a achar, no fundo, que a sua escolha era melhor), atirou-se às duas de seguida. Do coro gigante de ‘Like a Virgin’ e do corridinho ‘Material Girl’ saltou para uma belíssima ‘Modern Love’, que coproduziu no início dos anos 80 com David Bowie.

Puxando ainda mais um pouquinho a brasa à sua sardinha, Rodgers quis mostrar que o seu sucesso não ficou encerrado no passado e atirou-se, depois de uma falsa partida, a uma versão cheia de groove de ‘Cuff It’, um dos mais recentes sucessos de Beyoncé, que não só tem a sua guitarra como o seu nome nos créditos de composição. “Tem sido um ano muito bom para mim. Ganhei o meu sexto Grammy, o de melhor single R&B do ano, com uma canção que escrevi com a Beyoncé”. O público mais desatento não o saberia, mas ninguém resistiu a dançar. Algo que só se intensificou, logo de seguida, quando Rodgers resolveu revisitar o seu trabalho com os Daft Punk numas irresistíveis ‘Get Lucky’ (“Escrevi esta canção há 10 anos com os Daft Punk e o Pharrell. Conseguem acreditar que já passaram 10 anos?”) e ‘Lose Yourself to Dance’.

Os dois pontos mais altos do concerto estavam, contudo, reservados bem para o final. Primeiro, o músico entregou o protagonismo nas mãos do baterista, Ralph Rolle, que depois de uma lição de “funkrocity” serviu uma versão inspirada de ‘Let’s Dance’, de novo em território Bowiesco. Depois, pelo meio de ‘Good Times’, os ânimos exaltaram-se para receber GZA, dos Wu-Tang Clan, que fez suas algumas rimas de ‘Rapper’s Delight’, tema dos Sugarhill Gang que ajudou a catapultar o hip-hop para uma audiência mais massificada, no final dos anos 70. “Vou levar-vos de volta aos velhos tempos”, prometeu Rodgers, antes de puxar o rapper, de camisola do Sporting vestida, para o palco. “Fiquem para ver os meus irmãos Wu-Tang e, mais tarde, os 1975”, foi o último recado do professor Rodgers antes de dar o concerto por encerrado.