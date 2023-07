GZA dos Wu-Tang Clan sobe ao palco durante concerto de Nile Rodgers & Chic com camisola do Sporting

GZA, um dos membros dos históricos Wu-Tang Clan, que esta noite tocam no Super Bock Super Rock, no Meco, apareceu em palco durante o concerto de Nile Rodgers & Chic, que começou no mesmo palco pelas 19h00.

O rapper norte-americano foi o convidado surpresa do espetáculo dos veteranos, cantando ‘Rapper’s Delight', clássico dos The Sugarhill Gang. Em palco, Gary Grice, mais conhecido como GZA, envergou uma camisola do Sporting Clube de Portugal.