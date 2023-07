David Bruno: “Os 70 euros para ir ver Taylor Swift guardo-os para artistas portugueses. Desisti de ver concertos de bandas grandes”

Renato Cruz Santos

“Em mais de metade das vezes que decidi pagar para ver esses artistas [de grande dimensão], [senti que] para eles é só mais uma data que calhou. Com bilhetes caros não vou”: a posição perentória de David Bruno sobre os grandes concertos de estádio, como os que Taylor Swift dará em Portugal no próximo ano. Para ouvir no Posto Emissor