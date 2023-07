Coldplay surpreendem com versão de Backstreet Boys: veja o vídeo

Os Coldplay fizeram uma versão de ‘Everybody (Backstreet’s Back)', um dos maiores êxitos dos Backstreet Boys, durante um concerto em Gotemburgo no passado domingo.

Num vídeo gravado por um fã, é possível ver o vocalista Chris Martin a interpretar ‘Everybody (Backstreet’s Back)', sozinho ao piano, com o público a acompanhá-lo.

Nas redes sociais, os Backstreet Boys reagiram com agrado, dizendo que a versão dos Coldplay constitui “uma honra”. Alguns fãs especulam que esta versão possa ter servido de tributo ao produtor sueco Max Martin, “mago” da pop, que trabalhou no passado com os Coldplay.

Veja o vídeo: