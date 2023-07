Taylor Swift em Lisboa: quanto podem custar os bilhetes e quais são os próximos passos a seguir

Os bilhetes para os dois concertos de Taylor Swift em Lisboa começam a ser vendidos esta quarta-feira, 12 de julho, às 12h, com os códigos que dão acesso à compra, para quem se registou no final de junho, a serem enviados, de acordo com a organização, esta terça a partir das 17h. Esta será a primeira vez da artista norte-americana em Portugal e os concertos, integrados na “The Eras Tour”, estão marcados para os dias 24 e 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa.