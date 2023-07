Taylor Swift esquece-se de letra de canção duas vezes durante concerto nos Estados Unidos

Taylor Swift esqueceu-se da letra de ‘Last Kiss’ duas vezes durante um concerto em Kansas City (EUA) no sábado.

A cantora e compositora norte-americana ainda tentou brincar com a situação, após a primeira falha, dizendo que “há uma regra, durante esta digressão: se me enganar num tema, tenho de o tocar noutra ocasião, para me vingar”.

Ao enganar-se pela segunda vez, atirou: “porque raio estou a fazer isto à minha própria canção?”. Os fãs, no entanto, apressaram-se a ajudá-la. Veja o vídeo: