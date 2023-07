Rihanna bate recorde: é a primeira mulher com dez canções com mais de mil milhões de audições no Spotify

Rihanna fez história, ao tornar-se na primeira artista feminina a conseguir ter dez canções com mil milhões de escutas cada no Spotify.

O recorde foi batido esta semana, e assinalado tanto por Rihanna como pela plataforma de streaming. Nas redes sociais, a cantora das Barbados salientou o facto de não lançar um álbum novo desde 2016.

As canções de Rihanna que se juntam a um lote restrito são: ‘Diamonds’, ‘We Found Love’, ‘Love on the Brain’, ‘Stay’, ‘This Is What You Came For’, ‘Needed Me’, ‘Four Five Seconds’, ‘Work’, ‘Umbrella’ e ‘Love the Way You Lie’.