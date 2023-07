Isto não é bem um concerto, é uma orgia romana: o dínamo Lil Nas X no NOS Alive

24 anos feitos em abril, Lil Nas X é um caso sério: dir-se-ia que poucos artistas contemporâneos, numa era de progressiva abertura à divergência da heteronormatividade, plasma de forma tão flagrante e explícita a sexualidade no seu espetáculo. Misto de concerto com ‘show’ de dança, aditivado pelo numeroso corpo de bailarinos que o acompanha, o que Montero Lamar Hill trouxe ao palco principal do NOS Alive no final da segunda ‘jornada’ da edição em curso é uma espécie de orgia romana musculada, musicada e coreografada sem pudores ou freios.

Esperámos vinte minutos até que, tardiamente ultimado o palco composto por gigantes estátuas abstratas, as luzes se apagaram. Já passava da 1h30, mas thank god it’s friday (bem, já sábado, na verdade) e ninguém se ralou muito. O início é pujante, com o conjunto de bailarinos sem medo da languidez a abrir caminho para a entrada aparatosa de Lil Nas X, e logo com um ‘Montero (Call Me By Your Name)’ a instigar um público mais reduzido do que aquele que viu Alex Turner e pandilha em noite ‘sim’, mas razoavelmente numeroso tendo em conta que os nomes cimeiros já tinham feito o seu trabalho. De branco vestido, peruca loura e um ‘corsete’ metalizado a reforçar um peito que, mais adiante, se desnudaria, Montero desde cedo mostra dois predicados: capacidade de gerir um aparato cénico quase imperial, prenhe de mitologia; naturalidade e descontração para só cantar quando é preciso, deixando ouvir a sua voz mesmo quando o microfone se encontra junto à cintura, cortesia do bom e velho playback. Não tem nada que enganar. “Está nevoeiro”, repara o artista, numa das poucas intervenções fora do guião estipulado. Mais adiante, também espontaneamente, identifica um buraco nas suas próprias calças, junto a uma virilha: “juro que não é de propósito, vamos continuar o espetáculo, mas por amor de Deus…”. Nessa altura já avistáramos uma enorme serpente em palco, primeiro animal mitológico do ‘libretto’.

