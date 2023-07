Isaltino Morais pede a Galamba que assine despacho para que recinto do NOS Alive passe a ter "30 ou 40 hectares" e vá até à Cruz Quebrada

Na conferência de balanço do NOS Alive, que hoje chega ao final em Algés, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, anunciou que estão em curso planos para melhorar as infraestruturas do festival, nomeadamente a construção de “uma ponte, para facilitar o acesso”.

O autarca apelou também ao Ministro das Infraestruturas, João Galamba, “que faça um despacho para cumprir a lei” que permita a ampliação do recinto que acolhe o NOS Alive, o Passeio Marítimo de Algés, “até à Cruz Quebrada”. Isaltino Morais deseja que o recinto passe a ter “30 ou 40 hectares", permitindo a realização de “festivais com maior descompressão” de espectadores, prometendo também usá-lo para receber provas desportivas e construir jardins e outros espaços verdes.

Na mesma conferência de imprensa, Álvaro Covões anunciou as datas do NOS Alive 2024: 11, 12 e 13 de julho.