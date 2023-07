Uma volta ao NOS Alive em 80 minutos: a fã dos Pearl Jam que veio do Brasil, a loucura da ‘Black Friday’ e “a roubalheira dos TVDE”

Rita Carmo

Ao segundo dia do festival de Algés, percorremos o Passeio Marítimo de Algés de lés a lés. Encontrámos o ‘merchandising’ mais caro do festival, ouvimos rap no coreto, atravessámos com dificuldades a “rua dos brindes”, ouvimos elogios e queixumes. Os mais esperados do dia? Arctic Monkeys, sem pestanejar