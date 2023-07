Black Keys no NOS Alive: é blues, é bom e talvez baste, mas onde está a faísca de 2012?

Nem tudo tem que ser explosivo, cintilante, inesquecível, inigualável. Num festival de verão, numa mesma noite, a ‘temperatura’ pode oscilar: a dos artistas, a do público, até a de quem escreve. O décimo concerto de uma banda em Portugal pode ser o primeiro de um futuro fã: é uma questão de perspectiva, relativismo, subjetividade. No caso dos norte-americanos Black Keys, o espetáculo da noite de quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés, encetado às 21h30 em ponto, é apenas o terceiro do duo de Akron em Portugal e, curiosamente, o segundo neste mesmo espaço.