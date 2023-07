Os indecifráveis Puscifer no NOS Alive: o batom de Maynard Keenan pode ser “red hot” mas a sua (outra) banda é mais cómica do que picante

Eram os anos 90, e Maynard James Keenan, que a onze dias de completar 29 anos lançaria o primeiro álbum dos Tool, queria mais: em 1995, ainda antes de conhecermos “Ænima”, o sucessor do EP “Opiate” (1992) e do LP “Undertow” (1993), nasciam os Puscifer. Isto é, mais ou menos. A banda, na altura composta por Maynard e por Adam Jones, guitarrista dos Tool, era meramente fictícia, surgindo num episódio de “Mr. Show”, uma série de televisão de sketches cómicos com Bob Odenkirk e David Cross, que a HBO transmitiu durante três anos, de 1995 a 98. Durante mais de uma década, mais do que uma banda, Puscifer foi uma ideia, “um recreio para as vozes na minha cabeça, um espaço sem objetivos claros onde o subconsciente e o consciente trocam receitas de biscoitos" (Maynard dixit)