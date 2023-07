Os Black Keys levam rock (e um ‘Lonely Boy’) ao NOS Alive: o alinhamento provável, os vídeos e as fotos dos últimos concertos

Os Black Keys são um dos nomes cimeiros do primeiro dia do NOS Alive 2023. A banda de Dan Auerbach (voz, guitarra) e Patrick Carney (bateria) sobe ao palco principal do festival de Algés às 21h30, antecedendo o cabeça de cartaz da noite: Red Hot Chili Peppers.

Vindos de um concerto no Festival de Nîmes, em França, na passada terça-feira, a banda partilhou um ‘tweet’ no qual partilha imagens do espetáculo e afirma: “Agora apanhem-nos no NOS Alive”.