O prodígio Jacob Collier no NOS Alive: um público afinadinho, a versão dos Queen e uma surpresa chamada MARO

“Lisboa tornou-se o meu sítio favorito para tocar em todo o mundo”, confessou Jacob Collier já perto do final do concerto no NOS Alive. O músico britânico, que começou como sensação do YouTube no início da década passada e rapidamente se tornou um caso sério de popularidade, foi muito bem recebido no palco Heineken, apesar de o som na tenda não estar nos seus melhores dias. Retribuindo o amor que o público não se cansou de enviar para cima de palco, Collier apresentou uma seleção das suas canções mais populares, saltando entre os vários instrumentos que toca – o piano, o baixo, a guitarra, a percussão, os sintetizadores e uma pandeireta.