Coldplay tocam com Roger Federer em concerto na Suíça

Os Coldplay atuaram no passado domingo em Zurique, na Suíça, tendo contado com a presença do ex-tenista Roger Federer em palco.

Federer, que se retirou dos courts de ténis no ano passado, juntou-se ao grupo para tocar maracas durante ‘Don’t Panic', uma das canções mais antigas dos Coldplay, incluída no seu primeiro álbum, “Parachutes”, de 2000 - e até teve direito a um “solo”.

Mais tarde, o ex-tenista partilhou, no Instagram, várias fotografias dos bastidores do concerto, descrevendo a experiência como “a aventura de uma vida” - uma referência a ‘Adventure of a Lifetime’, dos maiores êxitos dos Coldplay.

