Anitta temeu ter cancro e procurou uma cura no Japão

Anitta revelou em entrevista à rádio norte-americana KTU, que os seus médicos suspeitaram que pudesse ter cancro de pele, no ano passado, depois de receberem os resultados de uma série de exames.

A artista, no entanto, resolveu contrariar os conselhos dos médicos e foi de férias para o Japão: “Marquei férias com os meus amigos, liguei à minha agência de viagens e disse ao médico: ‘Se é cancro, não vou ficar presa no hospital’”, contou.

“Não quero fazer o exame agora. Vou tirar um mês de férias e depois volto e faço”, acrescentou Anitta, "o médico disse ‘não’! E eu disse ‘sim’!”.

A artista partiu, assim, para o Japão, onde diz ter-se encontrado com um curandeiro. “É algo espiritual: quando voltei, fiz os exames, e não tinha cancro”, explicou. “É uma história de loucos, de coisas que acontecem na minha vida”.