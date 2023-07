Guns N’ Roses respondem às críticas arrasadoras após concerto em Glastonbury

O concerto dos Guns N' Roses no festival de Glastonbury, no passado fim de semana, foi fortemente criticado pela imprensa inglesa, levando a banda a responder.

Nas redes sociais, os norte-americanos citaram uma reportagem do crítico Neil McCormick, do “The Telegraph”, que critica a voz de Axl Rose, e outra de Mark Beaumont, do “The Independent”, que considerou que os Guns N' Roses foram “o pior cabeça de cartaz da história de Glastonbury”.

“Axl Rose oscila entre um registo grave que mais se assemelha a um corta-relvas e um agudo que soa ao Barry Gibb a ficar com as cuecas entaladíssimas no rabo”, escreveu Beaumont.

Identificando as contas de ambos, os Guns acabaram a citar um verso de ‘Chinese Democracy’: “Será preciso mais ódio que vocês”. Veja aqui: