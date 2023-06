NOS Alive: os horários de todos os concertos do festival

Veja aqui os horários dos dois palcos principais (NOS e Heineken) e, no final, a agenda completa do festival:

Juntamente com o anúncio dos horários, foram também revelados os últimos nomes para o cartaz. Destaque para a presença dos Miramar, de Frankie Chavez e Peixe, e dos Jesus Quisto, que atuarão no Fado Café.

6 de julho

Palco NOS



18h00 The Driver Era

19h45 Puscifer

21h30 The Black Keys

23h30 Red Hot Chili Peppers



Palco Heineken



17h00 Bombazine

17h55 Femme Falafel

18h55 Men I Trust

20h35 Jacob Collier

22h25 Ibibio Sound Machine

01h05 Spoon

02h45 Xinobi



7 de julho

Palco NOS



18h00 Linda Martini

19h20 Idles

20h50 Lizzo

22h45 Arctic Monkeys

01h15 Lil Nas X



Palco Heineken



17h00 The Amazons

18h30 City And Colour

20h00 Girl In Red

21h45 Jorge Palma

00h20 Sylvan Esso

02h45 Morad